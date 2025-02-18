Інтерфакс-Україна
Події
09:51 18.02.2025

У Покровську через обстріл загинула людина, ще одна дістала поранень

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У Покровську внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще одна дістала поранення, є руйнування житла та адміністративних будівель, повідомила у вівторок міська військова адміністрація.

"В районі шляхопроводу "Східний" ворожий FPV дрон атакував цивільне авто. Внаслідок обстрілу автомобіль згорів. На жаль, водій загинув на місці. Анкетні дані встановлюються… Близько 17:00 з боку РОВ відбувся артилерійський обстріл північної частини міста, в результаті якого поранено місцеву жительку 1971 року народження", - йдеться у зведенні Покровської МВА у Телеграмі.

Повідомляється, що минулої доби надійшло повідомлення про те, що стався обстріл з боку РОВ (тип озброєння встановлюється) центральної частини Покровська, в результаті якого пошкоджено сім багатоповерхових будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також вранці 17 лютого внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Пенсійного фонду України, а також житлову багатоповерхівку.

"Близько 08:00 ворог завдав удару по приватному сектору західної частини міста. Пошкоджено житловий будинок. Близько 14:00 внаслідок артилерійського обстрілу західної частини Покровська пошкоджено житловий будинок (вікна, фасад, покрівля). Інформація щодо постраждалих не надходила", - додали в МВА.

 

Теги: #війна #покровськ #жертви #обстріли

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