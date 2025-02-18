Точицький: прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми стимулювання бізнесу до підтримки культури

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький вважає, що партнерство держави та бізнесу є ключовим елемент для подальшого розвитку української культури в часи загроз.

"Ми чітко розмежовуємо питання спонсорства та меценатства і прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми, які б стимулювали бізнес до підтримки культури. Партнерство держави та бізнесу — це ключовий елемент для подальшого розвитку української культури в часи, коли національна ідентичність є об’єктом спланованих ворожих атак», — цитує Точицького прес-служба по результатах круглого столу у Київській Торгово-промисловій палаті.

Відзначається, що законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури розроблений Мінкультури з метою запровадження законодавчих основ для становлення інституту меценатства у сфері культури, що включатиме правила та умови здійснення меценатської діяльності у сфері культури, а також створення податкових пільг для меценатів сфери культури.

У відомстві підкреслили, що меценатство — це не стільки про фінансову підтримку сфери культури, а також про партнерство між бізнесом та культурними інституціями, про обмін знаннями та експертизою.

Як повідомлялося, законопроєкт про меценатство у сфері культури, який розробило Мінкультури, передбачає такі зміни: установлення напрямів, за якими може здійснюватися меценатська діяльність; визначення видів меценатської діяльності; визначення напрямів, за якими бенефіціар може використати отриману меценатську допомогу; установлення вимог і суттєвих умов до договору про меценатську допомогу; запровадження державної підтримки меценатів і забезпечення вільного вибору в здійсненні меценатської діяльності; надання можливості як фізичним, так і юридичним особам-меценатам у визначених розмірах зменшувати базу оподаткування на вартість наданої меценатської допомоги; звільнення від оподаткування товарів (крім підакцизних) та послуг на митній території України, що надаються як меценатська допомога; звільнення бенефіціара від сплати податку на нерухомість за об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були передані як меценатська допомога.