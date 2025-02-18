Інтерфакс-Україна
Події
09:48 18.02.2025

Точицький: прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми стимулювання бізнесу до підтримки культури

2 хв читати
Точицький: прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми стимулювання бізнесу до підтримки культури
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький вважає, що партнерство держави та бізнесу є ключовим елемент для подальшого розвитку української культури в часи загроз.

"Ми чітко розмежовуємо питання спонсорства та меценатства і прагнемо створити зрозумілі законодавчі та податкові механізми, які б стимулювали бізнес до підтримки культури. Партнерство держави та бізнесу — це ключовий елемент для подальшого розвитку української культури в часи, коли національна ідентичність є об’єктом спланованих ворожих атак», — цитує Точицького прес-служба по результатах круглого столу у Київській Торгово-промисловій палаті.

Відзначається, що законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури розроблений Мінкультури з метою запровадження законодавчих основ для становлення інституту меценатства у сфері культури, що включатиме правила та умови здійснення меценатської діяльності у сфері культури, а також створення податкових пільг для меценатів сфери культури.

У відомстві підкреслили, що меценатство — це не стільки про фінансову підтримку сфери культури, а також про партнерство між бізнесом та культурними інституціями, про обмін знаннями та експертизою.

Як повідомлялося, законопроєкт про меценатство у сфері культури, який розробило Мінкультури, передбачає такі зміни: установлення напрямів, за якими може здійснюватися меценатська діяльність; визначення видів меценатської діяльності; визначення напрямів, за якими бенефіціар може використати отриману меценатську допомогу; установлення вимог і суттєвих умов до договору про меценатську допомогу; запровадження державної підтримки меценатів і забезпечення вільного вибору в здійсненні меценатської діяльності; надання можливості як фізичним, так і юридичним особам-меценатам у визначених розмірах зменшувати базу оподаткування на вартість наданої меценатської допомоги; звільнення від оподаткування товарів (крім підакцизних) та послуг на митній території України, що надаються як меценатська допомога; звільнення бенефіціара від сплати податку на нерухомість за об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були передані як меценатська допомога.

Теги: #культура #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 24.05.2025
Опрацювання героїзму нації та її героїв є одним з ключових завдань художньої культури – письменник Дністровий

Опрацювання героїзму нації та її героїв є одним з ключових завдань художньої культури – письменник Дністровий

15:50 23.05.2025
Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

15:35 23.05.2025
Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

15:27 23.05.2025
Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

12:48 22.05.2025
Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький

Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький

17:57 12.05.2025
Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

18:39 30.04.2025
Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

12:22 28.04.2025
Мінкультури планує запустити Платформу культурного відновлення для регіонів

Мінкультури планує запустити Платформу культурного відновлення для регіонів

11:38 28.04.2025
Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

15:57 23.04.2025
Міністри культури України і Польщі рішуче засудили акт вандалізму щодо українських місць пам’яті у Польщі – спільна заява

Міністри культури України і Польщі рішуче засудили акт вандалізму щодо українських місць пам’яті у Польщі – спільна заява

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

ОСТАННЄ

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

В Херсонській області один загиблий, 4 поранених мирних мешканців за добу, пошкоджено 13 житлових будинків

Окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини у неділю, поранено 6 цивільних

У Чернігівській області від обстрілу згоріло картоплесховище "Агріко Україна", збитки перевищують 50 млн грн

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

JPMorgan очікує перемир’я 2025 року, оцінює ймовірність подальшого "грузинського сценарію" в Україні в 50%

Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА