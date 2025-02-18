Сили оборони збили вночі 103 ворожі дрони з 176, 67 локаційно втрачені

Українські захисники збили у ніч на суботу 103 ударні безпілотники типу "Shahed", а також дрони інших типів, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 176 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина", - заявили у Повітряних силах.