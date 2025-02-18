Інтерфакс-Україна
Події
07:53 18.02.2025

Окупанти за добу поранили вісім людей у Херсонській області

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Окупанти за добу поранили вісім людей у Херсонській області

Восьмеро цивільних зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Херсонській області впродовж доби, повідомляє телеграм-канал начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення", - написав Прокудін.

За його інформацією під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 31 населений пункт області та місто Херсон.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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