Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1170 одиниць живої сили та 155 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, два РСЗВ, один засіб ППО, 74 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну - спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику однієї знищеної крилатої ракети та 181 БПЛА оперативно-тактичного рівня.