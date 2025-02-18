07:40 18.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Впродовж доби втрати окупантів склали 1170 одиниць живої сили та 155 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.
Зокрема українськими воїнами знищено 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, два РСЗВ, один засіб ППО, 74 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну - спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику однієї знищеної крилатої ракети та 181 БПЛА оперативно-тактичного рівня.