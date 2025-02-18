18 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1091 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1091 RUSSIAN AGRESSION

18 лютого відзначають Міжнародний день батарейки, День Плутона.

Православна церква вшановує пам'ять святого Льва, папи римського.

Міжнародний день батарейки

Міжнародний день батарейки відзначається щороку 18 лютого, присвячений вшануванню внеску батарей у розвиток науки та технологій. Це свято співпадає з днем народження Алессандро Вольта, винахідника першої електричної батареї, яка стала революційним відкриттям у 1800 році.

День Плутона

У 1930 році вчений Клайд Томбо відкрив це небесне тіло. Довгий час воно вважалося дев'ятою планетою, але після 1992 року його статус почав викликати певні сумніви, оскільки було виявлено дуже багато об'єктів, з подібними на Плутон розмірами і властивостями. 24 серпня 2006 року Плутон було визнанено карликовою планетою.

Цього дня народилися:

280 років від дня народження Алессандро Джузеппе Вольта (1745-1827), італійського фізика, хіміка, фізіолога, одного з основоположників вчення про електрику;

200 років від дня народження Мора Йокаї (1825-1904), угорського письменника, поета, мемуариста, драматурга, публіциста, театрального критика, видавця, редактора, громадсько-політичного діяча;

170 років від дня народження Левка Платоновича Симиренка (1855-1920), українського вченого-селекціонера, помолога, теоретика і практика садівництва, фундатора наукового садівництва в Україні;

125 років від дня народження Оксани Андріївни Петрусенко (справж. - Ксенія Бородавкіна) (1900-1940), української співачки, актриси. Дату народження подано за Українською музичною енциклопедією (далі -УМЕ), Шевченківською енциклопедією, інтернет-ресурсами; за іншими даними народилася 17.02.1900 р.

80 років від дня народження Юрія Валентиновича Ряста (справж. - Каверін) (1945-2014), українського поета, публіциста, перекладача.

Ще цього дня:

1930 — Американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня;

1943 — У своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до "тотальної війни";

1954 — У Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології;

1965 — Гамбія стала незалежною державою;

1978 — На Гаваях проведені перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 — Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 — В Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 людей.

Церковне свято:

18 лютого – День пам’яті святителя Лева, папи Римського. Він мав особливий авторитет серед усіх Церков в часи, коли західна Церква перебувала у єдності з іншими. Посів папський престол у критичний момент історії, коли Церква запекло боролася з різними єресями. Будучи папою, доклав чималих зусиль, щоб зберегти єдність Церкви і захистити здорове вчення про Ісуса Христа.

Іменини: Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.