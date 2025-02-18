У Чорному морі - один ворожий ракетоносій - ВМС ЗСУ

Один ворожий корабель, ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли п'ять суден, три з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з яких два йшло з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11587