Інтерфакс-Україна
Події
06:53 18.02.2025

У Чорному морі - один ворожий ракетоносій - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Один ворожий корабель, ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли п'ять суден, три з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з яких два йшло з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11587

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:19 26.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

06:12 26.05.2025
Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

05:31 26.05.2025
Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

01:58 26.05.2025
Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

23:05 25.05.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

22:23 25.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

21:53 24.05.2025
Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

ОСТАННЄ

Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Жінка й трирічна дитина загинули, а водій наклав на себе руки в автотрощі в Харківській області - поліція

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА