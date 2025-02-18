Європа готова надати Україні гарантії безпеки – генсек НАТО

Європа готова і хоче очолити надання гарантій безпеки Україні і зобов'язання є чіткими, заявив за підсумками неформальної зустрічі європейських лідерів в Парижі генсек НАТО Марк Рютте у дописі на платформі X.

"Готові і сповнені бажання. Це мій висновок з сьогоднішньої зустрічі в Парижі. Європа готова і хоче зробити крок вперед. Очолити надання гарантій безпеки для України. Готова і хоче інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі ще треба буде узгодити, але зобов'язання є чіткими", - написав Рютте

На думку ще одного учасника зустрічі, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа "не лише Україна, але й Європа повинна взяти на себе відповідальність після досягнення перемир'я між Україною та Росією".

"Я обговорив це з кількома моїми європейськими колегами на неформальній зустрічі, скликаній президентом @EmmanuelMacron сьогодні в Парижі. Усі відчувають велику нагальність. У цей вирішальний для безпеки Європи час ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це також в інтересах Нідерландів. Європа повинна буде зробити свій внесок у захист будь-якої угоди, і співпраця з американцями є дуже важливою", - написав Схоф на платформі X.

Як повідомлялося, у Парижі у понеділок увечері зібралися лідери Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Нідерландів, Данії, Польщі, Великої Британії, а також керівники ЄС та НАТО. Екстрені консультації організував Емманюель Макрон на тлі ініціатив США щодо організації переговорів про завершення розв’язаної Росією війни проти України без участі представників ЄС. Конкретні рішення за результатами зустрічі не оголошувалися.

Джерело: https://x.com/SecGenNATO/status/1891577158323015786

https://x.com/MinPres/status/1891604035305652658