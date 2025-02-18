Інтерфакс-Україна
Події
00:33 18.02.2025

Макрон проінформував Зеленського про розмови з європейськими лідерами

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Президентом Франції Емманюель Макрон в телефонній розмові поінформував президент України Володимира Зеленського про результати ініційованої Макроном зустрічі з іншими європейськими лідерами.

"Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки", – написав Зеленський в Телеграм після розмови із президентом Франції.

"Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", - додав президент України.

Він уточнив, що розмова із Макроном була тривалою, і впродовж неї президент Франції проінформував також про спілкування із неєвропейськими лідерами.

"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, у Парижі у понеділок увечері зібралися глави Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, а також керівники ЄС та НАТО. Екстрені консультації організував Макрон на тлі ініціатив США щодо організації переговорів про завершення розв’язаної Росією війни проти України без участі представників ЄС. Конкретні рішення за результатами зустрічі не оголошувалися, а деякі ЗМІ повідомили про різні позиції учасників.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13373

Теги: #макрон #зеленський #розмова

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