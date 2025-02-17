Інтерфакс-Україна
Події
22:06 17.02.2025

Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер зустрінеться з Трампом наступного тижня

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вирушить до Вашингтона на першу особисту зустріч з Дональдом Трампом, повідомляє Politico у понеділок увечері

"Прем’єр-міністр прямує до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США, оскільки європейські столиці стурбовані майбутнім України", - пише видання.

Прес-секретар прем'єр-міністра сказав журналістам, що Стармер закликатиме європейські країни відігравати більшу роль у військовому альянсі НАТО, але також зазначив, що Стармер підкреслить критичну роль Америки в європейській безпеці.

Як повідомлялося, Стармер підтвердив у неділю ввечері, що Велика Британія «готова і бажає» розмістити британські миротворчі війська в Україні як частину сил повоєнного врегулювання.

Джерело: https://www.politico.eu/article/uk-keir-starmer-to-meet-us-donald-trump-next-week/

Теги: #переговори #британія #сша

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