Інтерфакс-Україна
Події
20:28 17.02.2025

Сенатор-республіканець Тілліс впевнений, що Україна буде присутня за столом переговорів

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Сенатор від республіканців Том Тілліс, сенатор-демократ Майкл Беннет та сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін, вважають, що Україна має бути за столом переговорів про мир.

«Звичайно, українці повинні бути за столом переговорів. Тисячі людей віддали своє життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що Сполучені Штати будуть вести переговори про угоду щодо європейської нації, яка пройшла таке на полі бою, яка вистраждала таке, і не буде присутня за столом переговорів? Звичайно, вони будуть», - сказав Тілліс на пресконференції у Києві в понеділок.

Він також додав, що «ви побачите це в найближчі тижні і місяці».

Сенатор-демократ Майкл Беннет також висловив думку щодо необхідності присутності українців за столом переговорів.

«Я думаю, що це все лише початкові етапи. І я говорю за себе, але я думаю, що більшість людей в Палаті представників і Сенаті, і американський народ також поділяють цю думку. Я не думаю, що ми віримо в можливість досягнення справедливого миру без участі і лідерства України, без участі Європи. Я не вірю, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України», - сказав Беннет на пресконференції.

Сенаторка Шагін також підкреслила, що для України важливо бути за столом переговорів, додавши, що це було озвучено президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Теги: #війна #переговори #сенатори #сша

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