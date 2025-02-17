Інтерфакс-Україна
Події
19:35 17.02.2025

На конфайнменті над "Укриттям" станом на 16:00 понеділка тривали роботи з ліквідації наслідків пожежі

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На конфайнменті над "Укриттям" станом на 16:00 понеділка тривали роботи з ліквідації наслідків пожежі

Станом на 16:00 понеділка на Арці Нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом "Укриття" (ОУ) продовжувалися роботи з ліквідації наслідків пожежі, локалізації та ліквідації окремих осередків тління за участю спеціалізованих груп ДСНС, повідомило державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (ДСП ЧАЕС).

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", - зазначили на підприємстві.

До місця залучено 17 одиниць техніки та 93 працівники ДСНС.

За інформацією ДСП ЧАЕС, через пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонок (обшивок) Арки НБК та обладнання системи основних кранів відбулося порушення меж і умов безпечної експлуатації комплексу НБК-ОУ. За результатами позачергового огляду огороджуючих і несучих конструкцій Арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів виявлено пошкодження зовнішньої обшивки Арки та окремого технологічного обладнання.

Як повідомлялося з посиланням на голову Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) у понеділок, наразі НБК над об’єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС через російський удар БПЛА 14 лютого та спричинені ним наслідки не може виконувати свою головну ізоляційну функцію.

Генеральний директор Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ.

 

Теги: #чаес #дснс

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