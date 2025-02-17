У новому пакеті військової допомоги від Німеччини - 4 САУ Zuzana 2, 56 важких колісних бронемашин, ракети до IRIS-T

ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, повідомляє сайт федерального уряду Німеччини.

У повідомленні уточнюється, що до України буде відправлено, зокрема, чотири САУ Zuzana 2; 56 важких колісних бронемашин MRAP FFG; зенітні ракети для IRIS-T SLS та SLM; 41 тис. БК для ЗСУ Gepard; БК для Leopard 1A5; БК для Marder 1A3; 2 тис. 122мм снарядів; 50 тис. 155мм снарядів; 16 мінних тралів; дві системи розмінування Wisent та вісім машин для прикордонників;

Крім того, пакет містить 300 баражувальних боєприпасів HF-1; 14 БпЛА Hornet XR; 245 БПЛА RQ-35; 29 БПЛА Songbird та 51 БПЛА Vector.

Буде поставлено 74 тис. гранатометних снарядів 40мм; 645 лазерних далекомірів; 27.8 тис. вовняних ковдр; 37.2 тис. турнікетів; 133 автомати АК-47; 150 гвинтівок CR 308; 2 915 гвинтівок HK416; 64 снайперські гвинтівки HLR 338; 100 кулеметів MG5; 900 гвинтівок MK 556.