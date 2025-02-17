Представники Шведського Червоного Хреста ознайомились з реалізацією спільного з УЧХ проєкта на Сумщині

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Представники Шведського Червоного Хреста та посольства Швеції в Україні ознайомились з імплементацією спільного з Українським Червоним Хрестом (УЧХ) проєкта в Сумській області.

“Делегація (на чолі з першим секретарем посольства Еріком Петерссоном - ІФ-У) відвідала будівельний майданчик майбутнього модульного містечка для ВПО (внутрішньо переміщених осіб - ІФ-У), а також заходи з психосоціальної підтримки для дітей”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Мета візиту - реалізація спільного з Українським Червоним Хрестом проєкту «Україна: стійкість, відновлення та реабілітація». Згідно з проєктом і умовами договору основними напрямами роботи в регіоні є будівництво центру тимчасового соціального житла в Сумах і реалізація програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки..

Серед пріоритетних гуманітарних напрямів, які підтримує Шведський Червоний Хрест у Сумській області, також діяльність мобільних медичних бригад, догляд вдома, програма #BraVO.

Члени делегації також зустрілись із представниками місцевої влади та обговорили ситуацію в регіоні та потреби населення.