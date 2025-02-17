Інтерфакс-Україна
Події
16:30 17.02.2025

МВС спростувало інформацію про виявлення 3 осередків вогню на території ЧАЕС і викид радіації

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У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції, українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом, інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки. Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Окрім того, Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, пошкодження суттєві.

Теги: #чаес #мвс #фейк

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