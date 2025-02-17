Зеленський відвідає Туреччину з офіційним візитом 18 лютого – представник адміністрації Ердогана

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться 18 лютого, повідомив керівник управління з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

"У вівторок, 18 лютого, у президентському комплексі відбудеться зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає нашу країну з офіційним візитом на його запрошення", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Фахреттін Алтун повідомив, що під час переговорів буде "розглянуто відносини стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами".

За його словами, Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних стосовно глобальних питань.