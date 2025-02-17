ДБР викрило схему заробітку на родичах мобілізованих у Миколаївському ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

"Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші "вирішити питання". За $4,5 тис. ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюється коло осіб, можливо причетних до оборудки.