Інтерфакс-Україна
Події
15:03 17.02.2025

Окупанти 8 разів за тиждень намагалися закріпитися на островах біля Херсона, але зазнали втрат – ОТУ "Херсон"

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Російські окупанти на минулому тижні вісім разів намагалися штурмувати в районі Херсона, але втратили 135 військовослужбовців та 53 од. техніки, повідомив речник оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль.

"Ворог не відмовляється від своїх намірів закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро. Зокрема, минулого тижня було зафіксовано вісім спроб штурмових дій. Всі спроби окупантів було відбито українськими захисниками. Втрати ворога становили вбитими та пораненими 135 російських загарбників. Також було знищено 53 од. озброєння та військової техніки", - сказав Дрогаль на брифінгу, оприлюдненому в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації у понеділок.

За його словами, також окупанти активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. "Всього було зафіксовано 1965 застосувань БПЛА. З них 814 – в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1562 БПЛА-ФПВ. У тому числі в межах Херсонської територіальної громади – 744 БПЛА-ФПВ", - повідомив Дрогаль.

Всього з 10 по 16 лютого окупанти здійснили 551 обстріл позицій українських захисників та цивільної інфраструктури в районі відповідальності ОТУ "Херсон". Крім того, вони завдали два авіаудари та один ракетний удар.

"Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання – здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога", - додав Дрогаль.

Теги: #херсон #штурм

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