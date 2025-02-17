Інтерфакс-Україна
Події
14:31 17.02.2025

Ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована - Шмигаль

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Ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що ситуація з теплопостачанням в Миколаєві контрольована.

"Учора внаслідок цілеспрямованого удару російськими дронами було пошкоджено ТЕС, через що без тепла лишилися десятки тисяч людей, соціальні та медичні заклади. Уряд одразу скоординував зусилля на ліквідацію наслідків атаки... Завдяки оперативній роботі рятувальників та енергетиків у Миколаєві за добу вдалося відновити теплопостачання. Опалення поступово повертатиметься в усі домівки", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, станом на зараз ситуація контрольована, медичні установи опалюються через котельні з альтернативними видами палива.

Як повідомлялося, раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що енергетики Миколаєва заживили до опалення всіх абонентів, які було відключено через влучання ворожого безпілотника у теплову електростанцію у ніч проти неділі.

Теги: #тес #шмигаль #миколаїв

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