Інтерфакс-Україна
Події
14:12 17.02.2025

Міносвіти розробляє комплексну політику "Освіта для життя"

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Міносвіти розробляє комплексну політику "Освіта для життя"

Міністерство освіти і науки розробляє комплексну політику "Освіта для життя", повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Освіта для життя" – це комплексний підхід, який передбачає всі ключові складники освіти. Це, власне, зміст освіти; фізичне середовище, в якому перебуває дитина: стіни в закладі освіти, обладнання, з яким вона взаємодіє. А також те, як мислить і працює вчитель, що потребує змін в підходах до підготовки вчителя до роботи в закладі освіти", - сказав Лісовий на пресконференції в понеділок.

Відзначається, що пілотування напрацювань оновленого підходу відбудеться у вересні 2025 року для трьох освітніх галузей для п'ятих класів.

До цього в січні-квітні будуть проведені опитування освітян, батьків і школярів, після чого, в травні міністерство презентує напрацювання і почне розробляти концепцію освітніх галузей.

Зі слів заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, політика "Освіта для життя" є частиною реформи "Нової української школи" (НУШ) і спрямована на її повноцінну і якісну реалізацію.

"Результати цієї роботи вже у 2025 році дадуть учителям зрозумілі інструменти для підготовки захопливих практичних уроків та вплинуть на те, що вивчають школярі; якими вони користуються підручниками, як відбувається взаємодія між учителями й учнями в класі, що входить до професійного розвитку вчителів, та в яких класах, майстернях чи лабораторіях проходить навчання дітей", - зазначили в Міносвіти.

Теги: #міносвіти #лісовий

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