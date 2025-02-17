Інтерфакс-Україна
Події
13:57 17.02.2025

МВС: На Чорнобильській АЕС частково розкрили конструкції укриття та гасять пожежу у трьох осередках

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МВС: На Чорнобильській АЕС частково розкрили конструкції укриття та гасять пожежу у трьох осередках
Фото: https://mepr.gov.ua

На Чорнобильській АЕС продовжуються роботи з ліквідації наслідків російського удару БпЛА – верхолази частково розкрили конструкції укриття та ведуть гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС. Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі. ", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що за допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря. Наразі радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована.

Теги: #чаес

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