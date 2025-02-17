Інтерфакс-Україна
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13:48 17.02.2025

Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: У цьому документі має бути щось про гарантії безпеки

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Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: У цьому документі має бути щось про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський підтримує укладання угоди з США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, але відзначає, що документ має містити пункти про гарантії безпеки Україні.

"Питання в Сполучених Штатів. Тому я і хотів, щоб в цьому документі було щось окреслене щодо гарантії безпеки. А так ми з задоволенням, щоб Америка інвестувала. Але питання юридичне. Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс - тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у понеділок за результатами візиту до ОАЕ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова держави відзначив, що у цій угоді немає "нічого нового", і відповідні домовленості були між різними країнами у різний час.

"Питання не в тому, що Україна може дати питання, а що Україна може отримати. Тобто, це ж дуже важливо для нас. Ми дійсно дуже зацікавлені в тому, щоб підписати угоду зі США, як першу. І я вже це говорив, і говорили і американські партнери. У нас є пропозиції від Європи, але всі європейці, вони знають, що США найбільший був і є стратегічний партнер, тому ми відкриті для цього", - сказав президент.

За його словами, він говорив президенту США Дональду Трампу, що Україна хоче підписати угоду, "але коли ми перейшли до деталей - поки що там немає гарантій безпеки".

"Гарантії безпеки повинні бути окреслені хоча б якось в цьому меморандумі. Безумовно ми розуміємо, що це поки що меморандум, а далі буде глибший документ з деталями. Але ми говорили, наприклад, з віце-президентом Джуді Венсом, і він погодився, і я, що краще розробити більш детальний план, договір, швидко це зробити, і краще підписувати те, що буде дійсно мати результат, а не просто про наміри. Тому що війна йде, і для нас гарантії безпеки важливі", - сказав Зеленський.

"В цьому запиті повинні бути в папері і відповідь для України: що конкретно дають Сполучені Штати Америки в гарантію безпеки. І для мене це дуже важливо. Більшість деталей можуть змінюватися з часу, але якісь фундаментальні речі повинні бути", - додав він.

За його словами, гарантії можуть включати зброю, економічні гарантії, фундаментальні політичні гарантії.

"Якщо ми говоримо про економіку, так, членство Європейського Союзу обов'язкове і для нас це є економічними гарантіями також. Тому що це ж великий ринок, на який Україна претендує, хоче бути рівноправним партнером. Також гарантії безпеки входить розуміння цих інвестицій від США. Безумовно, я позитивно до цього ставлюсь, до інвестицій. Безумовно, це підніме нашу економіку, але треба розуміти деталі. Ми не маємо гарантій безпеки щодо нашої армії", - сказав Зеленський.

Теги: #документ #корисні_копалини

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