Інтерфакс-Україна
Події
16:25 28.06.2025

Україна розсекретила дані про запаси природних копалин – міністр

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Україна розсекретила дані про запаси природних копалин – міністр

 Україна зняла гриф "Секретно" на певний перелік корисних копалин, в тому числі й критичні мінерали, який був пережитком ще з радянських часів, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Гриф відмінено, зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури для того, щоб вже можна повноцінно без цього бар’єру працювати далі з інвесторами, працювати з бізнесом", – сказала вона на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Гринчук наголосила, що із допомогою Європейського банку реконструкції та рохвитку ведеться також активна робота щодо цифровізації геологічної інформації, бо величезна її кількість знаходиться в паперовому вигляді.

"Зараз проводимо додаткові переговори з DFC для того, щоб розширити цей проєкт. Ми оцифрували 6 тисяч геологічних звітів. Зараз продовжуємо: буквально тиждень тому було підписано угоду про другий етап, і наступні 60 тис. книг з геологічною інформацією будуть оцифровані в найближчій перспективі", – зазначила міністр.

Вона також нагадала, що спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини, визначених в Європейському Акті про критичну сировину, US Defense Production Act та President Trump Executive Order, сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.

"І підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", – повідомила Гринчук.

Міністр додала, що з осені минулого року ведеться також інтенсивна робота з геологічними службами різних країн – європейських та американських – щодо покращення якості і доступу геологічної інформації в Україні. Наприклад, разом із французькою геологічною службою була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту

Згідно із наказом Служби безпеки України №207 від 29 травня цього року, єдиною корисною копалиною, відомості про запаси та можливості видобування якої є таємними, залишається уран, тоді як раніше подібні дані були секретними й щодо золота, платини, алмазів, літію, титану, паладію, цирконію, іридію, тощо.

Теги: #корисні_копалини #гринчук_світлана

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