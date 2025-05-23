Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови уряду від 12 грудня № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", виклавши переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення у новій редакції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм-каналі, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у п'ятницю.

"Перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності а саме, "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід", "Цезієві", - написав він.

Також перелік доповнено новими розділами "Негорючі" з підрозділом "Газоподібні" та "Техногенні" з підрозділами "Горючі", "Металічні", "Неметалічні" тощо.

Газ щільних порід (пісковиків) разом з газом у сланцях та газом вугільних пластів відносять до нетрадиційного газу.

Як повідомлялося, в Україні, зокрема, відкриття нетрадиційних покладів нафти та газу у вигляді сланцевого газу і газу щільних колекторів очікується на Олеській ділянці у Львівській та Івано-Франківській областях. Газ щільних порід також був відкритий на Юзівській площі на Донбасі.