У школах Львова поки що не планують вводити карантин

У школах Львівської тергромади поки не планують вводити карантинні обмеження через поширення грипу та ГРВІ, повідомляє пресслужба Львівської міської ради (ЛМР) з посиланням на слова директора департаменту освіти та культури ЛМР Андрія Закалюка.

«Станом на сьогодні приблизно 18% учнів відсутні у школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова”, – цитують слова Закалюка у повідомленні.

За його словами, школи Львова мають автономію і при потребі можуть “перевести один чи кілька класів на дистанційне навчання”.

Як повідомлялося, згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС з 18 по 28 лютого включно школи Львівської області переводять на дистанційне навчання з огляду на зростання числа хворих дітей шкільного віку на грип та ГРВІ.