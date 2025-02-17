Інтерфакс-Україна
Події
11:45 17.02.2025

У школах Львова поки що не планують вводити карантин

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У школах Львова поки що не планують вводити карантин

У школах Львівської тергромади поки не планують вводити карантинні обмеження через поширення грипу та ГРВІ, повідомляє пресслужба Львівської міської ради (ЛМР) з посиланням на слова директора департаменту освіти та культури ЛМР Андрія Закалюка.

«Станом на сьогодні приблизно 18% учнів відсутні у школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова”, – цитують слова Закалюка у повідомленні.

За його словами, школи Львова мають автономію і при потребі можуть “перевести один чи кілька класів на дистанційне навчання”.

Як повідомлялося, згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС з 18 по 28 лютого включно школи Львівської області переводять на дистанційне навчання з огляду на зростання числа хворих дітей шкільного віку на грип та ГРВІ.

Теги: #львів #школи

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