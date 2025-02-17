Енергетики поновили теплопостачання Миколаєва після атаки БПЛА

Енергетики Миколаєва заживили до опалення всіх абонентів, які були відключені внаслідок влучання ворожого безпілотника у теплову електростанцію у ніч проти неділі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на 8:00 енергетики заживили віх абонентів. Зараз тепла у мережі трохи менше, ніж має бути нормативно. Але це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто за добу, думаю, ми вийдемо на нормативні показники, якщо не буде ніяких форсмажорних ситуацій", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

За його словами, підключення абонентів, що залишилися без теплопостачання відбулося протягом ночі. Мова йде про близько 100 тисяч людей, що опинилися без тепла.