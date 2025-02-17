Інтерфакс-Україна
Події
10:47 17.02.2025

Затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському 5 лютого

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Затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському 5 лютого

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року: "втемну" використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби ворога.

В повідомленні СБУ в понеділок зазначається, що тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Упродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків", - йдеться в повідомленні.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

В українській спецслужбі уточнюють, що за інструкцією куратора неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.

За інформацією СБУ, потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.

"Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним", - наголошують в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами РФ, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

В СБУ в черговий раз звертаються до українців: "Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot

Теги: #агенти_рф

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