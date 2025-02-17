Інтерфакс-Україна
Події
09:57 17.02.2025

Зустріч високопосадовців США та Росії щодо України відбудеться у вівторок, Рубіо вже в Ер-Ріяді - ЗМІ

2 хв читати

Зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та правителя РФ Владіміра Путіна відбудеться у вівторок у Саудівській Аравії, повідомляють джерела AXIOS.

Зазначається, що до складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і посланник з Близького Сходу Стів Віткофф . За даними Reuters, держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії.

Як відзначає AXIOS, "ця зустріч стане ще одним значним кроком у покращенні відносин США та Росії після прориву, який стався минулого тижня під час телефонної розмови між президентом Трампом і російським лідером Владіміром Путіним".

Зазначається також, що наразі невідомо, хто представлятиме РФ на переговорах. Але Рубіо, у суботу розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомило Reuters.

Ер-Ріяд, який також бере участь у переговорах з Вашингтоном щодо майбутнього сектора Газа, зіграв певну роль у перших контактах між адміністрацією Трампа та Москвою, допомагаючи забезпечити обмін ув’язненими минулого тижня.

У регіоні також перебуває президент України Володимир Зеленський. Зеленський, який прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів у неділю, заявив, що також має намір відвідати Саудівську Аравію та Туреччину, але дати не визначено. Він сказав, що не планує зустрічатися з російськими чи американськими офіційними особами, і, як вважають, Україна не буде запрошена на переговори, організовані Саудівською Аравією.

Теги: #сша #посадовці #саудівської_аравія #зустріч #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 25.05.2025
Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

09:48 25.05.2025
Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

07:57 25.05.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

06:22 25.05.2025
Трамп заявив, що Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

Трамп заявив, що Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

03:49 25.05.2025
Глави Міноборони Нідерландів про атаку РФ: Путін не хоче миру

Глави Міноборони Нідерландів про атаку РФ: Путін не хоче миру

03:28 25.05.2025
Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

22:09 24.05.2025
Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

20:30 24.05.2025
Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

15:33 24.05.2025
Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

08:59 24.05.2025
США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

ВАЖЛИВЕ

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

ОСТАННЄ

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

Сибіга: В закордонних архівах знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи Пилипа Орлика

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА