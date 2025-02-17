Зустріч високопосадовців США та Росії щодо України відбудеться у вівторок, Рубіо вже в Ер-Ріяді - ЗМІ

Зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та правителя РФ Владіміра Путіна відбудеться у вівторок у Саудівській Аравії, повідомляють джерела AXIOS.

Зазначається, що до складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і посланник з Близького Сходу Стів Віткофф . За даними Reuters, держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії.

Як відзначає AXIOS, "ця зустріч стане ще одним значним кроком у покращенні відносин США та Росії після прориву, який стався минулого тижня під час телефонної розмови між президентом Трампом і російським лідером Владіміром Путіним".

Зазначається також, що наразі невідомо, хто представлятиме РФ на переговорах. Але Рубіо, у суботу розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомило Reuters.

Ер-Ріяд, який також бере участь у переговорах з Вашингтоном щодо майбутнього сектора Газа, зіграв певну роль у перших контактах між адміністрацією Трампа та Москвою, допомагаючи забезпечити обмін ув’язненими минулого тижня.

У регіоні також перебуває президент України Володимир Зеленський. Зеленський, який прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів у неділю, заявив, що також має намір відвідати Саудівську Аравію та Туреччину, але дати не визначено. Він сказав, що не планує зустрічатися з російськими чи американськими офіційними особами, і, як вважають, Україна не буде запрошена на переговори, організовані Саудівською Аравією.