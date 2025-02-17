На ЧАЕС призупинили роботи з гасіння після удару російського дрона

Фото: https://mepr.gov.ua

Гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинили, відкритих осередків тління не спостерігається і погіршення радіаційної обстановки на місці не зафіксовано, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

Як зазначається, задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Температура повітря -15°C.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку вже загасили, але пошкодження суттєві.