Інтерфакс-Україна
Події
09:02 17.02.2025

На ЧАЕС призупинили роботи з гасіння після удару російського дрона

1 хв читати
На ЧАЕС призупинили роботи з гасіння після удару російського дрона
Фото: https://mepr.gov.ua

Гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинили, відкритих осередків тління не спостерігається і погіршення радіаційної обстановки на місці не зафіксовано, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

Як зазначається, задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Температура повітря -15°C.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку вже загасили, але пошкодження суттєві.

Теги: #чаес #зупинка #гасіння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 14.05.2025
Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

19:46 09.05.2025
НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

11:11 01.05.2025
Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

09:55 26.04.2025
Сьогодні роковини Чорнобильської катастрофи

Сьогодні роковини Чорнобильської катастрофи

17:24 12.04.2025
Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

13:59 07.03.2025
Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

23:39 05.03.2025
Пожежники загасили тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда" – МАГАТЕ

Пожежники загасили тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда" – МАГАТЕ

10:17 04.03.2025
Міжнародне співробітництва для Чорнобиля виділить EUR400 тис. на дослідження пошкодження Арки НБК

Міжнародне співробітництва для Чорнобиля виділить EUR400 тис. на дослідження пошкодження Арки НБК

03:38 04.03.2025
Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

23:47 27.02.2025
Пожежні два тижні намагаються загасити тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда"

Пожежні два тижні намагаються загасити тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

ОСТАННЄ

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА