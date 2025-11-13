Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" офіційно зупинено.

"Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу. У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Раніше в медіа з'явилася інформація, що Оксана Кривенко є фігуранткою в так званих "плівок Міндіча" може очолити ДП "Оператора ГТС".