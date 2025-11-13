Інтерфакс-Україна
Події
20:38 13.11.2025

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

1 хв читати
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" офіційно зупинено.

"Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу. У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Раніше в медіа з'явилася інформація, що Оксана Кривенко є фігуранткою в так званих "плівок Міндіча" може очолити ДП "Оператора ГТС".

 

Теги: #конкурс #зупинка #гтс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 11.11.2025
Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

17:33 08.11.2025
Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

07:21 08.11.2025
Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням

Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням

23:27 03.11.2025
США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун - ЗМІ

США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун - ЗМІ

08:48 29.10.2025
Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

19:06 21.10.2025
"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

00:19 14.10.2025
АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

19:23 13.10.2025
Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

14:25 11.10.2025
БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

17:13 07.10.2025
Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

ОСТАННЄ

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Кабмін погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення інфраструктури у 2026-2027 роках

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір домовитися з Руандою про взаємне скасування віз для предʼявників диппаспортів

Зеленський в неділю відвідає Грецію

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Єрмак повідомив про повернення з ТОТ ще одного підлітка

Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА