Мешканець Веселого на Херсонщині потрапив під удар ворожого дрона – ОВА

Мешканець Веселого Херсонської області у неділю потрапив під удар російського дрона, він шпиталізований та перебуває у стані середньої тяжкості, повідомила пресслужба ОВА.

"До лікарні шпиталізували жителя Веселого, котрий вчора потрапив під удар російського дрона", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 58-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/31530