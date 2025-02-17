Стармер: я готовий ввести британські війська в Україну, щоб забезпечити виконання мирних угод

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Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він готовий розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, повідомляє The Telegraph.

"Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Великобританія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно", - зазначив він у колонці видання.

За словами британського прем'єра, "будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки цієї країни".

Стармер переконаний, що кінець війни не може просто стати тимчасовою паузою перед новою атакою Володимира Путіна.

За його словами, Великобританія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

У своїй колонці на Telegraph прем'єр написав: "Ці вирішальні дні попереду визначатимуть майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно й зворотне. Слабкість веде до війни".

"Це момент для всіх нас, щоб активізуватися - і Сполучене Королівство зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, які ми цінуємо, і тому, що це фундаментально для нашої власної національної безпеки", - резюмував британський чиновник.

Видання зазначає, що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили під керівництвом Європи в Україні. Втім, одна з пропозицій, яка буде обговорюватися, полягає в тому, щоб європейські солдати були розміщені подалі від лінії фронту, яка буде встановлена ​​в мирній угоді.