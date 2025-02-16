Окупанти обстріляли Берислав з дронів, є пошкодження - ОВА

Російські війська обстріляли з дронів Берислав Херсонської області, є пошкодження, повідомила пресслужба ОВА.

"Окупанти атакували Берислав з дронів. Внаслідок ударів пошкоджено вхід у приміщення", - сказано у повідомленні.

В ОВА зазначили, що під ворожий удар потрапила адміністративна будівля, що використовувалась як Пункт незламності та гуманітарний штаб.

Разом з тим інформація про потерпілих не надходила.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/31521