Інтерфакс-Україна
Події
19:15 16.02.2025

Внаслідок обстрілу Нікопольського району загинув цивільний

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Внаслідок обстрілу Нікопольського району загинув цивільний

У неділю внаслідок обстрілів російських окупантів Нікопольського району Дніпропетровської області загинув цивільний мешканець, ще один постраждав, також пошкоджені підприємства і приватні будинки, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак. По тамтешніх населених пунктах росіяни били артилерією. Скеровували на них дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА", - сказано в повідомленні у його телеграмі.

За словами Лисака, у райцентрі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий 74 років постраждав. У нього забій ноги, одужувати буде вдома.

Крім того, пошкодження у Нікополі є на 2 підприємствах. Понівечені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 машини, гараж, газогони та електромережі.

Також гучно було у Марганецькій громаді. Там снарядом противника потрощило приватну оселю.

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська #жертва

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