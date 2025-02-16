Внаслідок обстрілу Нікопольського району загинув цивільний

У неділю внаслідок обстрілів російських окупантів Нікопольського району Дніпропетровської області загинув цивільний мешканець, ще один постраждав, також пошкоджені підприємства і приватні будинки, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак. По тамтешніх населених пунктах росіяни били артилерією. Скеровували на них дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА", - сказано в повідомленні у його телеграмі.

За словами Лисака, у райцентрі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий 74 років постраждав. У нього забій ноги, одужувати буде вдома.

Крім того, пошкодження у Нікополі є на 2 підприємствах. Понівечені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 машини, гараж, газогони та електромережі.

Також гучно було у Марганецькій громаді. Там снарядом противника потрощило приватну оселю.