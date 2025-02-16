Інтерфакс-Україна
Події
14:26 16.02.2025

Україна хоче залучити американських інвесторів в стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки - Єрмак

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Україна хоче залучити американських інвесторів в стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки - Єрмак
Фото: сайт Президента України

Україна хоче залучити американських інвесторів в стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки, у тому числі від США, написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в телеграм у неділю.

«Основний меседж президента Володимира Зеленського – ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики. Крім того, під час зустрічей у Мюнхені з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичну волю досягти сталого миру», - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що президент дав чітко зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними.

«Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США», - заключив Єрмак.

Теги: #єрмак #інвестори

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