На Донеччині у Білицькому загинуло дві людини через ворожий обстріл

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Дві людини загинули внаслідок обстрілу міста Білицьке у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач», - написав він у телеграм у неділю.

«Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь!», - закликав голова ОВА.