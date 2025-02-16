Інтерфакс-Україна
Події
14:20 16.02.2025

На Донеччині у Білицькому загинуло дві людини через ворожий обстріл

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На Донеччині у Білицькому загинуло дві людини через ворожий обстріл
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Дві людини загинули внаслідок обстрілу міста Білицьке у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач», - написав він у телеграм у неділю.

«Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь!», - закликав голова ОВА.

Теги: #донеччина #обстріли

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