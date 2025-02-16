Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів – міністр закордонних справ Китаю на зустрічі з Єрмаком та Сибігою

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Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів і також важлива участь Європи в них, наголосив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, повідомила пресслужба Офісу президента.

"На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України.

Співрозмовники підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю як основи українсько-китайських відносин. Єрмак і Сибіга розповіли про українське бачення шляхів досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру. Вони відзначили, що Китай є глобальним гравцем, роль якого в досягненні миру надзвичайно важлива.

"Ван Ї наголосив, що Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів і також важлива участь Європи в них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також озитивно відзначили активізацію політичного діалогу між Україною і Китаєм минулого року та обговорили можливість подальших контактів на найвищому рівні.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонніх відносин і торгівлі, адже Китай є одним із найбільших торговельних партнерів України.

"Андрій Єрмак і Андрій Сибіга поінформували очільника МЗС Китаю про російський удар дроном по ЧАЕС, який створив ризики ядерного інциденту. Вони наголосили на неприйнятності таких ризиків для ядерної та радіаційної безпеки, які створює РФ, і подякували китайській стороні за принципову позицію щодо цього питання", - йдеться у повідомленні.