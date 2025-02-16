Інтерфакс-Україна
Події
11:36 16.02.2025

Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів – міністр закордонних справ Китаю на зустрічі з Єрмаком та Сибігою

2 хв читати
Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів – міністр закордонних справ Китаю на зустрічі з Єрмаком та Сибігою
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів і також важлива участь Європи в них, наголосив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, повідомила пресслужба Офісу президента.

"На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України.

Співрозмовники підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю як основи українсько-китайських відносин. Єрмак і Сибіга розповіли про українське бачення шляхів досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру. Вони відзначили, що Китай є глобальним гравцем, роль якого в досягненні миру надзвичайно важлива.

"Ван Ї наголосив, що Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів і також важлива участь Європи в них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також озитивно відзначили активізацію політичного діалогу між Україною і Китаєм минулого року та обговорили можливість подальших контактів на найвищому рівні.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонніх відносин і торгівлі, адже Китай є одним із найбільших торговельних партнерів України.

"Андрій Єрмак і Андрій Сибіга поінформували очільника МЗС Китаю про російський удар дроном по ЧАЕС, який створив ризики ядерного інциденту. Вони наголосили на неприйнятності таких ризиків для ядерної та радіаційної безпеки, які створює РФ, і подякували китайській стороні за принципову позицію щодо цього питання", - йдеться у повідомленні.

Теги: #єрмак #ван_ї #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:44 23.05.2025
Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

18:45 23.05.2025
Сибіга про обмін: такі заходи зі критично важливі для подальшої роботи з відновлення миру

Сибіга про обмін: такі заходи зі критично важливі для подальшої роботи з відновлення миру

21:19 22.05.2025
Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

16:42 21.05.2025
Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

15:08 21.05.2025
Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

13:26 21.05.2025
Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

19:01 20.05.2025
Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

17:25 20.05.2025
Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

16:31 20.05.2025
Сибіга в Брюсселі буде закликати до дипломатичної мобілізації, щоб примусити РФ до миру

Сибіга в Брюсселі буде закликати до дипломатичної мобілізації, щоб примусити РФ до миру

08:18 20.05.2025
Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

ОСТАННЄ

В Києві були госпіталізовані 3 з 14 постраждалих вночі, одного вже виписали – мер

Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025

У Херсонській області 2 загиблих та 11 поранених цивільних внаслідок обстрілів РФ

Опрацювання героїзму нації та її героїв є одним з ключових завдань художньої культури – письменник Дністровий

Автор проєкту "Реальна історія" здивований, що однією з причин звільнення Остапенка є зйомки в Трапезному храмі Лаври

У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт окупантами українських полонених

Американський блогер Карлсон випустив інтерв’ю із підсанкційним Новинським

Жителька села в Куп'янському районі загинула, 2 постраждали внаслідок нічної авіаатаки РФ – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА