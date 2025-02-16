Упродовж доби зафіксовано 261 бойове зіткнення

Протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

“ За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб