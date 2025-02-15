Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 536 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 536 військовослужбовців і 48 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 - безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян ”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21001