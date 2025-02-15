Інтерфакс-Україна
Події
22:55 15.02.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 536 одиниць живої сили - Генштаб

1 хв читати

Окупанти втратили 536 військовослужбовців і 48 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 - безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян ”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21001

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

23:08 23.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

16:21 23.05.2025
Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

22:38 22.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

00:41 22.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

21:16 21.05.2025
Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

06:16 21.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено понад 10 будинків – ОВА

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА пошкоджено чотири авто та вікна будівлі – КМВА

Російські війська обстріляли Харківщину: загинула жінка, є постраждалі - Нацполіція

У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА