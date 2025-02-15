З початку доби Сили оборони відбили 250 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 250 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Загарбники завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах ”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де 47 штурмових дій ворога було зупинено, а в 20 локаціях станом на 22.00 бої ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21001