Інтерфакс-Україна
Події
22:47 15.02.2025

З початку доби Сили оборони відбили 250 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 250 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Загарбники завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах ”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де 47 штурмових дій ворога було зупинено, а в 20 локаціях станом на 22.00 бої ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21001

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

23:08 23.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

16:21 23.05.2025
Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

22:38 22.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

00:41 22.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

22:14 21.05.2025
РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

21:16 21.05.2025
Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено понад 10 будинків – ОВА

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА пошкоджено чотири авто та вікна будівлі – КМВА

Російські війська обстріляли Харківщину: загинула жінка, є постраждалі - Нацполіція

У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА