Інтерфакс-Україна
Події
22:01 15.02.2025

Келлог про розмову Трампа з Путіним: Подобається це чи ні, маєш розмовляти з супротивниками

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Келлог про розмову Трампа з Путіним: Подобається це чи ні, маєш розмовляти з супротивниками

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог, коментуючи ремарку про розмову президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним, зазначив необхідність говорити і з противниками, і з друзями.

“Це непогано, враховуючи, що Байден не дзвонив Путіну три роки. Я маю на увазі, що є факт: хочеш ти цього чи ні, ти маєш розмовляти з супротивниками, та друзями також”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Крім того, Келлог оцінив санкції проти РФ на 6 з 10, а їхню реалізацію на 3 з 10 і підкреслив необхідність мати комплексний план, який би чинив тиск на Росію.

Також він зазначив, що США можуть спробувати змусити Путіна розірвати альянси з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном в рамках поступок угоди з Україною.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сша #переговори #рф #келлог

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