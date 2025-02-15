Сибіга провів у Мюнхені переговори з главою МЗС Китаю, запросив його відвідати Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив главу МЗС Китаю Ван Ї відвідати Київ і зазначив колезі, що мир в Україні має бути довготривалим і стійким.

“Ваш візит до України, беззаперечно, дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру”, – приводить слова Сибіги пресслужба МЗС України

Міністр наголосив на важливості міжнародної підтримки та зміцнення безпекових гарантій для України у контексті триваючої агресії.

“Нам потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти, яка ґрунтується на справедливості та міжнародному праві. Мир має бути довготривалим і стійким, а це можливо лише за умов дієвих безпекових гарантій», — заявив міністр.

Він підкреслив, що Україна підтримує всі ініціативи, які сприятимуть досягненню миру, та готова до подальшого діалогу щодо інтеграції міжнародних пропозицій у Формулу миру.

Сибіга також закликав партнерів посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей, що стане запорукою стримування агресії в майбутньому.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.