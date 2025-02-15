Інтерфакс-Україна
Події
19:53 15.02.2025

Зеленський і Шольц обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру

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Зеленський і Шольц обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Цінуємо німецьку підтримку для України від початку вторгнення, і особливо лідерство в зміцненні ППО. Змістовно обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами президента, "будь-які домовленості не можуть нехтувати європейськими інтересами".

Також Зеленський подякував Шольцу за відкриття найближчим часом хабу єдності українців у Берліні.

Сторони домовились продовжувати працювати разом над зміцненням Європи.

Як повідомляє пресслужба президента, під час присутності Зеленського та Шольца віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов і міністр Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфганг Шмідт підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських "Центрів єдності".

"У таких просторах вимушеним переселенцям, зокрема, надаватимуть підтримку в адаптації, навчанні та реалізації їхніх ініціатив, а також допомагатимуть із поверненням додому", - повідомляється на сайті президента.

 

Теги: #шольц #зустріч #зеленський

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