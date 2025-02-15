Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили українське виробництво далекобійної зброї

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зусилля, необхідні для справедливого й тривалого миру.

"Окрема увага – українському виробництву зброї, а саме далекобійних ракет і дронів. Норвегія вже безпосередньо інвестує в наш вітчизняний ОПК. Домовилися продовжувати цю співпрацю", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Президент подякував Норвегії за всю допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення та за збільшення підтримки у 2025 році.

"Розраховуємо, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме. Це те, що зможе забезпечити сильну позицію України", - зауважив Зеленський.