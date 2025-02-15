Прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським: Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість

Україна повинна мати можливість вести переговори про мир з найсильнішої позиції, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість. Для тривалого миру в Україні з надійними гарантіями безпеки та для безпеки Європи в цілому Україна повинна мати можливість вести переговори з найсильнішої позиції, і Україна та Європа повинні мати місце за столом переговорів", - написав Схооф в соцмережі Х у суботу.

Він відзначив, що РФ не повинна вийти з війни з Україною переможицею. "Погана угода без участі України та Європи – не вихід. Це було б винагородою за російську агресію та спонукало б до подальшої агресії", - додав прем'єр Нідерландів.

За словами Схоофа, під час розмови він запевнив Зеленського в незмінній підтримці Нідерландів.