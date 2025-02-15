Інтерфакс-Україна
Події
13:12 15.02.2025

Зеленський здивований заявою про начебто критику з боку Кличка, сказав, що поважає його як спортсмена

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Зеленський здивований заявою про начебто критику з боку Кличка, сказав, що поважає його як спортсмена
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський висловив свою повагу меру Києва, лідеру партії "Удар", багаторазовому чемпіону світу з боксу Віталію Кличку і відзначив, що здивований інформацією про начебто критику з його боку на свою адресу.

На основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки у суботу ведуча запитала голову Української держави, що він думає щодо критики у свій бік у зв'язку з непроведенням виборів в Україні під час війни з боку Кличка та Володимира Путіна. Президент на це відповів: "Цікаво, що Кличко про мене сказав?".

"Я просто здивований. Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Ні, я поважаю його. Я зосереджуюся на тому, щоб вижити, щоб країна вижила. Я роблю дійсно все, що можу", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Кличко звернувся до Зеленського із закликом не допустити знищення місцевого самоврядування як одного з базових принципів демократії. Він зазначив, що в Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, втручання в господарську діяльність та її блокування. Кличко наголосив, що це несе загрозу забезпеченню життєдіяльності столиці, та підкреслив, що військова адміністрація – тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури.

Минулого 2024 року Кличко заявляв, що Зеленський несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни.

Теги: #мюнхенська_конференція #критика #зеленський #кличко

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