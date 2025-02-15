Інтерфакс-Україна
Події
12:31 15.02.2025

Перемовини зі США щодо українських критичних матеріалів ще тривають – Зеленський

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Перемовини зі США щодо українських критичних матеріалів ще тривають – Зеленський

Україна і США продовжують перемовини щодо українських критичних матеріалів.

"Ми продовжуємо розмови", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, мова йшла про корисні копалини.

14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні.

Теги: #україна #перемовини #матеріали #сша

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