Перемовини зі США щодо українських критичних матеріалів ще тривають – Зеленський

Україна і США продовжують перемовини щодо українських критичних матеріалів.

"Ми продовжуємо розмови", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, мова йшла про корисні копалини.

14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні.