Зеленський відхилив угоду, запропоновану міністром фінансів США, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не став підписувати угоду, представлену йому під час зустрічі міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві, повідомляє CNN в четвер.

"Він зустрівся з тими, кого Зеленський назвав "серйозними людьми", і отримав від Бессента, американського мільярдера, який перетворився на фінансиста, переважно фінансову угоду, яку він не підписав", - йдеться у публікації мовника.

Як повідомляється, можливо, президенту було запропоновано перетворити "українську допомогу на кредити, які Київ колись поверне. Можливо, це стало частиною пропозиції, яку Бессент зробив Зеленському в середу", - додає телекомпанія.

За наданою інформацією, у середу в Києві також обговорювали рідкісноземельні корисні копалини.

Разом з тим, у статті припускають, що є підстави сподіватися, що підхід президента США Трампа "ґрунтується на більш непорушних принципах і витончених напрацюваннях".

"Він і його команда, очевидно, провели конфіденційні обговорення і, схоже, формулюють план, який Келлог (спецпосланець Білого Дому – ІФ-У) сформулював деякий час тому. Це вимагає певної дисципліни. Але це також вимагає застосування, хитрості і терпіння, щоб довести справу до кінця", - йдеться у публікації.

Як зазначають, "для Трампа війна в Україні - це те, що він думав, що зможе виправити за 24 години після приходу до влади, і що ніколи б не почалося, якби він був на посаді у 2022 році".

"Це не є його пріоритетом. Зеленський теж. Людина на вершині його списку дзвінків - це Путін. Саме з ним він прагне укласти мир, хоча технічно Сполучені Штати не перебувають у стані війни в Україні. І це поки що все, що нам потрібно знати", - підсумовують в аналізі CNN.