Зеленський про заяви Геґсета: США готують атмосферу для діалогу між Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський розцінює заяви міністра оборони США Піта Геґсета щодо нереалістичності відновлення Україною контролю над окупованими РФ територіями як підготовку атмосфери для перемовин між президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

"Мені здається, що вони зараз готують атмосферу для ведення їх діалогу, тобто, для введення діалогу між Трампом та Путіним. І я думаю, що це залежить від них, але вони, в принципі, можуть обговорити Україну без нашої участі. Але не можна розмовляти про Україну без нас. Саме у цьому випадку, я вважаю, що це є небезпечно", - сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, саме тому потрібно більше розмов з Трампом і його командою. "Ми мали хороші розмови вчора. І я вважаю, що мені вдалося тут представити нову інформацію віце-президентові (США Джей Ді Венсу – ІФ-У). Це не був згаяний час", - додав Зеленський.