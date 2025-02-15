Інтерфакс-Україна
Події
11:19 15.02.2025

Двоє поліцейських поранені на Херсонщині через російські обстріли

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Двоє поліцейських поранені на Херсонщині через російські обстріли
Фото: Нацполіція

Внаслідок удару окупантів по блокпосту в Херсонському районі поранені двоє поліцейських, повідомили в Національній поліції в суботу вранці.

"По медичну допомогу звернулися двоє працівників поліції, які 12-го лютого в Херсонському районі постраждали внаслідок удару російського FPV-дрона по блокпосту. У правоохоронців діагностували контузії", - повідомили правоохоронці.

Також, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілів агресора, в області одна людина загинула та 11 поранено.

"Минулої доби російська армія з артилерії та БпЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. У Золотій Балці внаслідок атаки ворожого дрона загинув 49-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські війська обстрілювали Херсонську область у п'ятницю, внаслідок чого загинула одна людина та 10 поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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